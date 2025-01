Oberrauch (Confindustria), 'oltre il più, verso il meglio'

"Con le scelte di oggi, tutti noi diamo forma a quello che sarà il futuro per noi e per le future generazioni. Dobbiamo spostarci oltre il più, verso il meglio, dobbiamo avere la volontà assoluta, come direbbe la generazione più giovane". Lo ha detto il presidente di Confindustria Alto Adige Heiner Oberrauch durante il tradizionale Ricevimento degli Imprenditori all'X Timber in val d'Ega.

Secondo Oberrauch, "Il 2024 è stato un anno positivo per l'economia e l'industria. Possiamo essere grati di vivere in un territorio dove regna la pace, dove c'è una buona amministrazione e sicurezza, dove le persone sono impegnate per il bene comune e l'equità sociale". "Il Bilancio provinciale di quest'anno ha un volume di 7,9 miliardi ed è cresciuto negli ultimi 10 anni del 50%, lo ripeto del 50%, da 5,3 a 7,9 miliardi, grazie al grande contributo delle imprese, ma anche grazie alla capacità di trattativa dei vertici politici. La maggior parte delle risorse in bilancio è tuttavia destinata alle spese correnti, nella misura impressionante dell'80%. In questo modo non c'è quasi alcun margine di manovra per garantire un futuro positivo. La quota disponibile per gli investimenti è diminuita del 50% negli ultimi 10 anni, il che limita enormemente l'autonomia di manovra. C'è l'evidente pericolo di restare bloccati nel passato, di difendere i privilegi, di avere paura del cambiamento", ha proseguito il presidente di Confindustria Alto Adige, ribadendo la sua richiesta di una "spending review" dei bilanci pubblici.

"Dobbiamo poter offrire posti di lavoro attrattivi, ben retribuiti e con prospettive di crescita - solo così possiamo trattenere i talenti nella nostra provincia e attrarne di nuovi.

La richiesta di un aumento della retribuzione netta è più attuale che mai. Tuttavia, gli aumenti retributivi non sono un automatismo: sono strettamente legati a un aumento della produttività", ha sottolineato Oberrauch.



