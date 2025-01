Medico picchiato da un paziente al Pronto soccorso di Merano

Nuove aggressioni ai danni di personale sanitario in Trentino Alto Adige.

Un medico del Pronto soccorso dell'ospedale di Merano è stato picchiato con calci e pugni da un paziente tossicodipendente che pretendeva la prescrizione gratis di un farmaco.

Il trentino - racconta il quotidiano Dolomiten - poco prima era stato visitato da un altro medico che gli aveva prescritto il farmaco a pagamento. Il paziente è così tornato al pronto soccorso per protestare con un altro medico. Secondo la banca dati, in precedenza si era però già fatto prescrivere lo stesso farmaco nei nosocomi di Bolzano e Bressanone. A questo punto il medico gli ha proposto una visita neurologica oppure psichiatrica, che il paziente ha però rifiutato. L'uomo, una volta lasciato l'ospedale, per saltare la fila in sala d'attesa, si è procurato una ferita a un braccio e si è fatto portare nuovamente al Pronto soccorso con l'ambulanza. "Ha urlato il mio nome", racconta il medico al giornale, "è poi mi ha aggredito con pugni, calci e sputi". L'uomo è stato denunciato dai Carabinieri.

A Trento un infermiere di Trentino Emergenza è stato invece colpito durante un intervento da un ubriaco. Il sanitario - riferisce il quotidiano L'Adige - era giunto con l'ambulanza per il malore di un cliente in un locale nel rione Santa Maria Maggiore, ma il paziente in forte stato di alterazione alcolica si è opposto con violenza alle cure. Dopo aver subito un forte pugno all'adome l'infermiere ha dovuto interrompere il suo turno di lavoro.



