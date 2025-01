Brennero, lunghe code e ponte Lueg bloccato per un tir in panne

Per un tir in panne su ponte Lueg, sul versante austriaco del Brennero, questa mattina si sono registrate lunghe code al valico italo-austriaco. A causa di lavori il viadotto è percorribili solo su una corsia per direzione. All'alba un tir è si è fermato per un guasto proprio nei pressi del cantiere. Per poter rimuovere il mezzo pesante il ponte è stato chiuso per circa un'ora ed è stato riaperto verso le ore 7, scrive l'Apa. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. In direzione nord la Centrale viabilità di Bolzano segnale attualmente coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Vipiteno e il Brennero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA