Bolzano difende le elevate spese per il personale sanitario

Lo studio recentemente pubblicato dalla Fondazione Gimbe evidenzia che l'Alto Adige presenta, rispetto ad altre regioni italiane, maggiori spese per il personale sanitario. "Le maggiori spese per il personale sanitario in Alto Adige sono una decisione politica consapevole, poiché investiamo in modo mirato nella risorsa più importante del nostro sistema sanitario: il nostro personale", sottolinea l'assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e salute, Hubert Messner.

L'Alto Adige compete non solo con altre regioni italiane per gli stipendi e i costi del personale, ma anche con i Paesi confinanti all'estero, come Austria, Svizzera e Germania.

Inoltre, i costi di vita elevati in Alto Adige richiedono una retribuzione adeguata per il personale. Il bilinguismo rende i professionisti dell'Alto Adige particolarmente attrattivi nel mercato del lavoro europeo. Sebbene aumenti la qualità dell'assistenza sanitaria nella provincia, porta anche a una maggiore attrattività dei professionisti per i fornitori di servizi sanitari esteri.

Secondo lo studio Gimbe, l'Alto Adige presenta la più alta spesa pro capite per la sanità in Italia. Tuttavia, se queste spese vengono confrontate con i dati di produttività economica (PIL), l'Alto Adige risulta significativamente sotto la media italiana (dati 2021: Alto Adige 5,9%, media italiana 7,3%, Germania 12,9%).

Va inoltre evidenziato - prosegue Messner - che l'Alto Adige, insieme alla Valle d'Aosta, ha la "massima intensità" di personale nel settore sanitario, soprattutto per quanto riguarda il personale infermieristico e le professioni non mediche.

L'assessore Messner sottolinea: "In una realtà geografica come la nostra, garantire una copertura capillare di servizi è particolarmente impegnativo e la rete densa di strutture sanitarie è più costosa rispetto ad altre aree". In conclusione, le maggiori spese per il personale sanitario in Alto Adige rappresentano un investimento nella qualità dell'assistenza sanitaria e nell'attrattività della provincia per i professionisti. Sono necessarie per mantenere elevati standard di assistenza e per affrontare le sfide del mercato del lavoro e del cambiamento demografico.



