Sarà Tristan Schoolkate l'avversario di Jannik Sinner al 2° turno degli Australiano Open di tennis.

Il 23enne australiano, n. 173 al mondo e in tabellone grazie a una wild card, ha battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel. Il match è in programma giovedì.



