Rapina una donna, ne scippa un'altra e aggredisce un carabiniere

Un 32enne è stato arrestato dai Carabinieri di Bolzano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rapina impropria e furto con strappo. L'uomo, sabato pomeriggio, ha sottratto la borsa ad una donna di 61anni che, in compagnia del figlio di 27 anni, stava camminando lungo via Macello. Nel vano tentativo di recuperare la borsa il 27enne è stato aggredito dal 32enne che poi è scappato per le vie limitrofe. Una pattuglia della Sezione radiomobile dei Carabinieri ha prestato soccorso alle vittime e ha raccolto le loro testimonianze per poter svolgere, successivamente, le ricerche del rapinatore.

Pochi minuti dopo il 32enne si è diretto nel parcheggio di via Mayr Nusser: si è avvicinato ad un'automobile parcheggiata con ancora gli occupanti a bordo, ha aperto la portiera anteriore destra e ha rubato la borsa della passeggera, per poi tentare la fuga. Grazie alla prontezza ed al coraggio di alcuni passanti il 32enne è stato bloccato prima ancora che potesse lasciare il parcheggio. Pochi istanti dopo sono arrivati anche i Carabinieri che hanno arrestato l'uomo, che è stato scortato in ospedale perché ha dichiarato di sentirsi male. Durante gli accertamenti sanitari il 32enne ha opposto resistenza nei confronti dei militari che lo piantonavano e ne ha aggredito uno, senza però procurargli lesioni. L'arrestato è stato quindi portato presso le camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri di Bolzano, in attesa del giudizio di convalida.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA