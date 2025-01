Senza esito le ricerche dell'alpinista disperso in Adamello

Non hanno dato ancora nessun esito le ricerche dell'alpinista disperso nel gruppo dell'Adamello, in Trentino, che si sono svolte nell'arco dell'intera giornata.

Oltre 140 persone hanno preso parte alle operazioni, tra Soccorso alpino, Sagf della Finanza, vigili del fuoco e Nuvola..

Di questi sono stati oltre 110 a salire in quota, in due turni diversi, per bonificare un'area molto vasta alla base della parete sud del Carè Alto, dove mercoledì è stato trovato il corpo senza vita di Samuel Harris.

Intorno alle 11, gli scavi nella neve con i badili hanno permesso di ritrovare alcuni oggetti appartenenti ad Aziz Ziriat, la cover del cellulare e una tessera, non distante dal luogo del primo ritrovamento. Le ricerche sono continuate fino alle 15.30, anche da parte di una unità cinofila del Soccorso Alpino. Dopodiché tutti i soccorritori sono stati trasportati a valle in elicottero, prima dell'arrivo del buio. Le ricerche riprenderanno domani con l'arrivo di altre squadre di soccorritori, nella stessa area ma ampliando la zona di scavo.





