Riprese all'alba le ricerche dell'alpinista disperso in Adamello

Le ricerche di Aziz Ziriat, alpinista inglese di 36 anni disperso dallo scorso 1/o gennaio sull'Adamello sono riprese alle prime luci di questa mattina, coinvolgendo un'ottantina di operatori tra Soccorso alpino e speleologico, Soccorso alpino della Guardia di finanza e vigili del fuoco.

Attualmente circa 40 soccorritori sono stati trasportati in quota, nella stessa area perlustrata nella giornata di ieri, dove mercoledì è stato trovato il corpo senza vita di Samuel Harris, per scavare e sondare ulteriormente nella neve. In tarda mattinata questi soccorritori rientreranno a valle per essere sostituiti da altri soccorritori. Presenti anche i Nuvola per preparare bevande e pasti caldi ai soccorritori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA