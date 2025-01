Ritrovata in Calabria auto rubata nell'estate 2023 a Bolzano

I Carabinieri di Sant'Onofrio, in provincia di Vibo Valentia, hanno rinvenuto a Stefanaconi una Seat Ibiza, di proprietà di un uomo di Sarentino, rubata a Bolzano nel luglio 2023. Al veicolo erano applicate targhe tedesche, ovviamente non corrispondenti allo stesso, anch'esse rubate a Bolzano da altra auto pochi giorni dopo il furto dell'auto.

Sono in corso approfonditi accertamenti finalizzati ad individuare chi disponesse in Calabria dell'autovettura e delle targhe rubate a Bolzano un anno e mezzo prima. Non si esclude che gli autori dei furti possano essere responsabili di altri gravi reati commessi in Alto Adige nell'estate del 2023 e in altre località italiane in tempi successivi.

L'autovettura e le targhe, dopo essere state sottoposte a rilievi tecnici per verificare se vi siano eventuali tracce utili all'identificazione dei responsabili dei furti, saranno restituite ai legittimi proprietari. Il proprietario della Seat Ibiza ha ringraziato i Carabinieri del rinvenimento della sua autovettura e si sta organizzando per raggiungere la Calabria per tornarne in possesso, pur avendo acquistato nel frattempo altro veicolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA