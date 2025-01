Rapina e minaccia un giovane, arrestato un minore a Trento

I carabinieri di Trento hanno arrestato un minorenne che si era reso responsabile di rapina, minacce e lesioni personali aggravate ai danni di un suo conoscente, un altro minorenne. Il ragazzo - informa l'Arma - era destinatario di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità per episodi avvenuti tra novembre e dicembre 2024.

In un primo caso la vittima era stata avvicinata dall'aggressore con la scusa di ottenere un passaggio in monopattino per raggiungere la fermata dell'autobus. Arrivati alla meta, il minorenne era stato aggredito e derubato del mezzo. Le minacce erano continuate nei giorni seguenti, tanto che la vittima era stata convinta a non riportare il fatto ai propri genitori e a non presentare querela.

In un secondo momento, fingendo di volersi scusare per l'accaduto, l'aggressore aveva dato appuntamento alla vittima e l'aveva colpita con il tirapugni e rapinata ancora una volta del suo monopattino. A questo punto il minore aveva deciso di sporgere denuncia.



