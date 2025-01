Hera Partecipazioni One acquisisce due Npl da Banca Sparkasse

Héra Partecipazioni One, società specializzata nella valorizzazione di asset immobiliari a garanzia di crediti ipotecari non performing, ha completato l'acquisizione di due crediti NPL da Banca Sparkasse, Cassa di Risparmio di Bolzano.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che i crediti sono classificati come single name e sono assistiti da doppia garanzia ipotecaria. La prima garanzia è un impianto fotovoltaico situato a Porto Marghera (Mestre), mentre la seconda fa riferimento all'asset 'Palazzo Lenner', storica palazzina cielo-terra nel comune di Rovereto. L'acquisto è stato effettuato tramite la creazione di un nuovo comparto in un veicolo di cartolarizzazione già esistente, attraverso il quale Héra aveva già effettuato precedenti acquisizioni.

La creazione del nuovo comparto permetterà a Héra di effettuare nuove acquisizioni nel 2025, come previsto nel suo piano di sviluppo.

Gianni & Origoni ha agito come advisor legale per l'operazione curandone gli aspetti relativi all'acquisto e alla successiva cartolarizzazione dei crediti, Edrasis Group ha svolto il ruolo di Arranger, mentre 130 Servicing ha agito come Master Servicer della cartolarizzazione.

"Siamo entusiasti di annunciare la conclusione dell'acquisizione di questi due importanti crediti Npl da Banca Sparkasse, che rappresentano un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dei non-performing exposures", commenta Paolo Zago, General manager di Héra Partecipazioni One.



