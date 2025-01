Fbk Trentino supera i 100 milioni in bilancio previsionale 2025

Risultati finanziari storici per Fondazione Bruno Kessler (Fbk), istituto di ricerca specializzato nel campo della tecnologia, dell'innovazione, delle scienze umane e sociali, con sede a Trento. Per la prima volta dalla sua istituzione, infatti, ha superato i 100 milioni di euro in bilancio previsionale. Si annuncia quindi un 2025 con importanti investimenti: 82 milioni di euro serviranno per la crescita della Clean room dell'istituto, che passerà dagli attuali 1.400 a 2.000 metri quadri, con una previsione di realizzazione delle nuove infrastrutture entro 30 mesi.

Attualmente fra le prime in Italia, la Clean room di Fbk sarà tra le migliori in Europa per budget, capacità di autofinanziamento, employees e dimensioni della camera bianca.

Previsti investimenti anche sullo sviluppo del personale, la cui crescita permetterà, soprattutto ai giovani, di affrontare le sfide del futuro con i giusti strumenti e, in parallelo, consentirà a Fbk di rafforzare la propria riconoscibilità.

"Grazie alla qualità della nostra attività di ricerca, facendo leva sulle iniziative strategiche della Commissione europea e su una rete sempre più solida di imprese nazionali e internazionali, oggi approviamo un budget superiore ai 100 milioni di euro, con oltre il 60% di finanziamento proveniente da fonti esterne. Un tetto psicologico che dimostra il valore della ricerca della Fondazione Bruno Kessler e del lavoro delle nostre ricercatrici e ricercatori. Questo risultato ci consente di realizzare investimenti significativi per consolidare il nostro posizionamento su tecnologie avanzate, come fotonica e superconduttori", commenta il presidente, Ferruccio Resta.





