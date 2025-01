Boom di visitatori nel Consiglio provinciale di Bolzano, +20%

Sono 4.743 le persone che hanno fatto visita al Consiglio provinciale di Bolzano nel 2024: un aumento del 19,8% rispetto allo scorso anno, quando furono poco meno di 4.000. In crescita visitatori e visitatrici del gruppo italiano, passati dal 18,5% al 21% del totale, mentre corrispondono al 77% quelli del gruppo tedesco. Il 2% era di lingua inglese o altra madrelingua.

"L'interesse crescente nei confronti del Consiglio provinciale di Bolzano dà davvero soddisfazione", commenta il presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler, "perché, tramite il contatto diretto con l'istituzione con consiglieri e consigliere, bambine, bambini e giovani, che costituiscono la gran parte dei visitatori, non solo scoprono i compiti e le attività del Parlamento provinciale, ma comprendono meglio il principio della democrazia: "La comprensione dei processi democratici e del loro importante significato per la società e la convivenza sono fondamentali - per ogni singola persona e per la comunità. E questo, in particolare in questi tempi pieni di sfide, caratterizzati da cambiamento climatico, una guerra in Europa e numerosi altri conflitti, rischi e difficoltà".

Come sempre, la parte del leone la fanno le scuole: dai diversi istituti della provincia sono arrivati nella sede consiliare 3.869 alunni e alunne, di cui due terzi (2.571) delle scuole superiori e un buon 9% di quelle professionali. 773 sono stati invece gli alunni e le alunne delle scuole medie e 168 quelli delle scuole elementari. Altri gruppi hanno rappresentato il 15,4% dei visitatori (729), mentre le delegazioni hanno costituito il 3,1% (145).

Classi e gruppi hanno potuto scegliere tra diversi moduli di visita: il più apprezzato è stato "Dietro le quinte", che permette di approfondire i compiti del Consiglio provinciale anche con un confronto con un consigliere o una consigliera: è stato scelto da 3.239 visitatori e visitatrici, pari a circa il 70%. 1.219 sono invece coloro che hanno aderito alla proposta "Vivere una seduta", che permette anche di seguire i lavori del plenum dalla tribuna spettatori, 137 hanno scelto "Sulle tracce dell'Autonomia". Il nuovo format "Speed dating", che permette ad alunni e alunne di alternarsi a 4 tavoli per colloquiare con altrettanti consiglieri e consigliere, è stato scelto da due classi: sia i giovani che consigliere e consiglieri hanno riferito grande apprezzamento per questa modalità che permette un confronto a tu per tu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA