Arrestati durante tentato furto in una villa a Bolzano

Tre cittadini stranieri sono stati arrestati dalla polizia durante un tentato furto nel giardino di una villa e in alcune autovetture parcheggiate nella stessa proprietà in via Castel Roncolo a Bolzano. Si tratta di cittadini marocchini di 24, 28 e 33 anni, titolari dello status di rifugiati ed assistiti dai centri freddo del capoluogo.

Il proprietario della villa, alle due di notte, dopo essere stato svegliato dall'allarme anti-intrusione, si era affacciato dal balcone sul giardino e ha notato i tre uomini vestiti di nero aggirarsi per il giardino con delle torce. A questo punto ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Questura che hanno sorpreso i tre uomini che nel frattempo avevano forzato una Porsche, una Mercedes, una Bmw e una Volkswagen, parcheggiate tutte all'interno della proprietà. I tre stavano raccogliendo la refurtiva in un telo e volevano allontanarsi con una bici elettrica, anch' essa rubata sul luogo, ma con non poca fatica sono stati bloccati dai poliziotti e portati in Questura. Il questore Paolo Sartori ha chiesto la revoca di status di protezione internazionale per poter procedere all'espulsione dei tre malviventi.



