Sanità Alto Adige: spesa pro-capite per personale di 1.405 euro

Nel 2023 la spesa pro-capite per il personale dipendente del Sistema sanitario nazionale in Provincia di Bolzano ammontava a 1.405 euro, mentre quella in Provincia di Trento a 959 euro, contro una media italiana di 672 euro. Lo si legge nell'analisi della Fondazione Gimbe che documenta la crisi del personale sanitario in Italia, dove sono stati persi oltre 28 miliardi di euro in undici anni e dove nel 2023 è raddoppiata la spesa per i gettonisti.

Nel 2022 in provincia di Bolzano erano presenti 16,8 unità di personale dipendente del Sistema sanitario nazionale ogni 1.000 abitanti, mentre in provincia di Trento erano presenti 15,3 unità ogni mille abitanti (rispetto a una media italiana di 11,6). Per l'anno 2022, la spesa per unità di personale dipendente del Sistema sanitario nazionale è stata di 81.139 euro in provincia di Bolzano e di 61.066 in provincia di Trento (contro una media nazionale di 57.140 euro).



