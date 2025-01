Intercable annuncia licenziamenti, sindacati preoccupati

Le categorie dei metalmeccanici di Cgil/Agb, SgbCisl e Uil/Sgk esprimono forte preoccupazione per i 50 licenziamenti annunciati oggi, durante un incontro, dalla Intercable Automotive Solutions di Brunico. I sindacati temono quindi le ripercussioni della crisi nel settore automotive che si fa sentire anche in Alto Adige. Le categorie stanno monitorando la situazione e si impegneranno per garantire la tutela dei lavoratori. In queste ore sono in corso le assemblee con gli operari, mentre martedì 14 gennaio si terrà l'incontro con l'azienda per aprire un tavolo di confronto, si legge in una nota dei sindacati.



