Trovato il corpo di uno dei turisti inglesi dispersi in Adamello

Grazie ad una traccia registrata dal telefono di uno dei due alpinisti inglesi dispersi dal 1 gennaio in Trentino sull'Adamello i soccorritori hanno trovato uno dei corpi, purtroppo senza vita, sepolto sotto la neve. La dinamica dell'incidente è in fase di valutazione.

L'operazione è stata condotta dalle squadre di terra del Soccorso alpino, trasportate in elicottero questa mattina nei pressi del passo di Conca a una quota di circa 2.600 metri. Le ricerche sono proseguite attraverso dei sondaggi nella neve, nella zona identificata come prioritaria L'intervento prosegue, si spera infatti di trovare il secondo alpinista, anche grazie alle unità cinofile del Soccorso alpino, specializzate nella ricerca in valanga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA