È morta per cause naturali la cittadina somala di 56 anni trovata senza vita a bordo strada, a Bressanone, la mattina dell'Epifania. Lo ha confermato il perito incaricato dell'autopsia, eseguita stamattina, nell'ambito dell'indagine aperta dalla Procura di Bolzano per atti non costituenti reato. L'ipotesi è che sia morta per ipotermia, probabilmente nella notte tra domenica e lunedì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA