Riprese ricerche escursionisti inglesi dispersi sull'Adamello

Sono riprese via terra e con l'elicottero le ricerche di Aziz Ziriat e di Samuel Harris, i due alpinisti londinesi di 36 e di 35 anni dispersi sull'Adamello, di cui non si hanno notizie dal primo gennaio. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del bivacco Malga Dosson, dove è stata ritrovata l'attrezzatura dei due alpinisti, e dove Ziriat ed Harris si trovavano il primo gennaio.

L'allarme è stato lanciato dai familiari dopo che i due uomini non hanno mai preso il volo di ritorno verso casa, programmato per il 6 gennaio. Le indagini della Guardia di Finanza e dei Carabinieri hanno accertato che il primo gennaio Ziriat e Harris si trovavano al bivacco Malga Dosson, in Val San Valentino, alla base della parete sud del Carè Alto.

Rebecca Dimmock, la fidanzata di Ziriat, ha descritto la coppia di amici come "escursionisti esperti". "Volevano fare un'escursione di Capodanno. Volevano andare di rifugio in rifugio nelle Dolomiti", ha detto Dimmock alla Bbc. "So che sono arrivati alla capanna e che stavano bevendo vino rosso, ma lui ha detto che si gelava", ha aggiunto, raccontando di aver sentito il compagno per l'ultima volta alle 10 del primo gennaio. "Mi ha mandato alcune foto delle montagne e un paio di sé stesso. Poi mi ha avvisato che il suo telefono stava per morire, ma che mi avrebbe risposto al più presto".

L'elicottero sta portando in quota una quindicina di operatori del Soccorso Alpino per procedere con la ricerca via terra e con dei sondaggi su accumuli di neve, in una zona considerata primaria perché contenuta in una traccia registrata dal telefono di uno dei due alpinisti, nell'area del Passo di Conca, a circa 2.600 metri. Attualmente in quota la visibilità è buona, le temperature sono sotto lo zero e c'è vento. Attivati anche gli "Psicologi per i popoli", per dare sostegno a familiari arrivati dal Regno Unito.



