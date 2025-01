Provincia Bolzano, verso un nuovo concorso per dirigenti

Sarà nuovamente bandito il concorso di dirigente di seconda fascia nel ruolo unico della dirigenza provinciale, sospeso lo scorso autunno a seguito di un ricorso presentato al Tribunale amministrativo di Bolzano. È la conseguenza della decisione della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale di revocare il concorso sospeso.

Bandito nel maggio dello scorso anno per i settori amministrativo, tecnico, istruzione e sociale, ad agosto 2024 si è svolta la prova preselettiva del concorso con l'obiettivo di coprire le posizioni nel settore istruzione in autunno, all'inizio dell'anno scolastico. La preselezione doveva essere seguita dalle prove concorsuali vere e proprie. Uno dei candidati, che non è stato ammesso alla prova scritta del concorso, ha presentato ricorso e le prove concorsuali sono state sospese fino a nuovo avviso.

Dopo la revoca del concorso , considerata l'urgenza di coprire i posti di dirigente del settore istruzione, il nuovo concorso inizierà proprio con questo settore, poi seguiranno gli altri. Tutte le informazioni sui nuovi bandi di concorso saranno pubblicate sul sito web dell'amministrazione provinciale.





