Nel 2024 aumentate aperture liquidazione giudiziale in Trentino

Nel 2024 i tribunali di Trento e di Rovereto hanno registrato 41 aperture di liquidazioni giudiziali. Nel 2023 erano state 31. Il lieve aumento dell'anno scorso rimane contenuto se confrontato con la serie storica degli ultimi anni, nonostante i dati non siano perfettamente sovrapponibili, perché nel 2022 la procedura di fallimento è stata sostituita dalla liquidazione giudiziale.

Le procedure di liquidazione giudiziale - si legge in una nota della Camera di Commercio - hanno riguardato in particolare l'edilizia (11), il commercio all'ingrosso e al dettaglio (8), il manifatturiero (5), gli alberghi-ristoranti-bar (5) e i servizi alle imprese (5). Meno consistente il numero di liquidazioni che hanno colpito i trasporti (3), l'estrattivo (1), la sanità (1), l'istruzione (1) e la silvicoltura (1).

Delle società che hanno aperto una procedura giudiziale, 28 erano società di capitale, nove di persone e quattro imprese individuali. Oltre il 50% delle imprese si concentra nel comune di Trento (17) e di Rovereto (4).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA