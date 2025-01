Frontale tra un'auto e uno skibus a Pellizzano, grave 56enne

Una donna di 56 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo un incidente stradale che si è verificato a Pellizzano, in valle di Sole, verso le 9.30. Dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri, intervenuti sul posto con il personale sanitario e di vigili del fuoco volontari, sembra che la donna abbia invaso la corsia opposta con la sua auto mentre stava sopraggiungendo uno skibus con a bordo una quarantina di turisti stranieri. Lo scontro è stato molto violento e la donna è stata soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale. Nessuna ferito, invece, tra gli occupanti dello skibus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA