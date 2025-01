Anche Nova Ponente patrocina il premio Barbara Repetto

Anche il Comune di Nova Ponente ha concesso il patrocinio al "Premio Barbara Repetto: l'Europa siamo noi" istituito dai familiari e dal Forum Democratico per onorare la vita e l'impegno dell'ex assessora della Provincia di Bolzano scomparsa, nel giugno dello scorso anno, dopo una breve malattia.

Negli ultimi anni, Barabara Repetto aveva scelto insieme a suo marito di vivere in questo paese, accolta con affetto e simpatia. Nova Ponente si unisce così alla Provincia autonoma di Bolzano, alla Regione Trentino Alto Adige ed al Comune di Bolzano nel sostegno dell'iniziativa.

Lo scopo del premio, spiega una nota, "è quello di promuovere gli ideali ed i valori europei tra i giovani". Il premio ha una dotazione di 3.000 euro e andrà all'autore dell'opera di qualsiasi tipo (testi, filmati, immagini) che sarà selezionata dalla giuria.

Il premio verrà assegnato ogni anno nella giornata del 16 maggio. I partecipanti, che non dovranno avere più di 25 anni alla data fissata per la premiazione, dovranno inviare le loro opere entro il primo marzo di ogni anno all'indirizzo di posta elettronica premiobarabararepetto@gmail.com.



