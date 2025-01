Verso nuovo calo delle imprese in Trentino, i dati di novembre

Sembra destinato a proseguire anche nel 2024 il calo del numero delle imprese registrate e attive presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento. Gli ultimi dati certi e confrontabili riguardano i primi 11 mesi dell'anno. Al 30 novembre in provincia erano iscritte 50.920 aziende, oltre 400 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (51.388) e del 2022 (51.442).

Anche il dato su quelle attive è sostanzialmente sovrapponibile perché a fine novembre erano 46.774 contro le 47.122 dell'anno precedente e le 47.176 del 2022. La flessione è inferiore al punto percentuale, ma è indicativa di un andamento, vicino alla "stagnazione". Per un bilancio definitivo occorrerà attendere poco più di tre settimane, quando l'ente camerale ufficializzerà il dato definitivo del 2024, compreso il mese di dicembre, che potrebbe anche essere diverso perché le imprese hanno sempre 30 giorni di tempo per comunicare le variazioni sul proprio "status" e le eventuali cessazioni coincidono spesso con la fine dell'anno.

A fine 2022, ad esempio, le aziende attive erano risultate 46.812 rispetto alle 51.005 registrate con una forbice di circa 350 unità rispetto a novembre. E a fine 2023 46.539 erano risultate operative sulle 50.670 iscritte con una differenza ancora superiore, attorno alle 450.

Dopo i minimi della pandemia del 2020, anno in cui le ditte attive e registrate hanno toccato i livelli più bassi dal 2013 in poi a quota 46.171 e 50.666, e la ripresa del 2021 (46.886 e 51.183), la Camera di Commercio di Trento ha contabilizzato una flessione costante di entrambi i riferimenti.



