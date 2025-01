"Romeo", gli architetti di nuovo al lavoro ma non con la PA

Gli architetti Fabio Rossa e Andrea Saccani e il consulente Lorenzo Barzon potranno riprendere a lavorare, fatta eccezione per le attività che prevedono rapporti con la pubblica amministrazione: per i primi due, la limitazione resta della durata di 12 mesi, come stabilito a dicembre dal gip Enrico Borelli, mentre per il terzo è stata ridotta a sei mesi. È stata dunque parzialmente accolta la richiesta di revoca della misura interdittiva avanzata dagli avvocati difensori, Beniamino e Luca Migliucci, che avevano presentato appello. Analoghe concessioni erano già state fatte a Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti. Per quel che riguarda la richiesta di revoca degli arresti domiciliari ai sei dei 77 indagati dell'inchiesta «Romeo» al tribunale del riesame, le difese attendono le motivazioni per il ricorso in Cassazione, attese a fine mese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA