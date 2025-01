In Alto Adige la prima nevicata del 2025, +20 centimetri

Nella notte si è registrata la prima nevicata del 2025 in Alto Adige. Dalla val d'Ultimo, passando per la val Passiria, il Brennero e fino alla val di Fundres sono caditi tra i 15 e 20 centimetri. Nelle altre zone dell'Alto Adige tra i 5 e i 10 centimetri. In mattinata scenderà ancora qualche fiocco.

La nevicata era attesa da tempo. A causa della cosiddetta inversione termica a fine anno, con temperature nettamente sopra lo zero in alta montagna, si era sciolta quasi tutta la neve caduta in precedenza. Grazie alle temperature molto rigide a inizio dicembre le piste da sci erano comunque in buone condizioni, grazie all'innevamento artificiale.



