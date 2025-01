Camper in fiamme vicino a una pompa di benzina a Bolzano

Massiccio intervento dei vigili del fuoco questa sera Bolzano per alcuni camper e autovetture in fiamme nelle immediate vicinanze di una pompa di benzina. Il rogo è scoppiato in via Maso della Pieve, in un parcheggio nei pressi del cimitero comunale.

Le fiamme non hanno interessato il distributore di benzina, ma i pompieri sono impegnati a limitare il rogo e a raffreddare delle cisterne di gas dell'impianto di rifornimento. La strada che collega il capoluogo altoatesino con San Giacomo è stata chiusa al transito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA