Atletica: Domani Campaccio; Battocletti 'penso di divertirmi'

Tutti vogliono applaudire Nadia Battocletti al Campaccio. Sarà la prima uscita nel cross da campionessa europea per la stella azzurra, attesa al via a San Giorgio su Legnano nella grande classica dell'Epifania, con partenza alle 14.05 e in diretta su RaiSport. "Mi aspetto di divertirmi - le sue parole nella presentazione della vigilia - perché qui ho partecipato fin da bambina, sempre con grande emozione. Conto di poter proseguire la tradizione che il Campaccio, la mia prima gara dell'anno, mi porti fortuna, come è stata la scorsa edizione che ha aperto un anno di grandi successi. Tanti i sogni per il futuro, sicuramente la maratona è nei miei programmi nei prossimi anni".

La fuoriclasse trentina, argento olimpico dei 10.000 e fresca trionfatrice nella BOclassic di San Silvestro a Bolzano per la seconda volta consecutiva, è pronta a farsi ammirare sui prati alle porte di Milano dove manca la vittoria di un'italiana da 31 anni: era il 1994 quando riuscì a imporsi Silvia Sommaggio.

Battocletti ci era andata vicina dodici mesi fa, seconda al traguardo nonostante la febbre, e adesso la 24enne delle Fiamme Azzurre, due ori europei su pista nella meravigliosa stagione appena trascorsa, è la favorita d'obbligo nell'edizione numero 68 della tappa Gold del 'World Cross Country Tour' dopo essere entrata nella storia con il titolo continentale assoluto della campestre prima italiana a mettere a segno l'impresa. E anche prima donna di sempre a conquistare le tre corone (U20, U23 e senior). Ora corre per brillare di fronte al pubblico di casa sulla distanza dei 6 chilometri. Tra le avversarie da cui dovrà guardarsi c'è la burundese Micheline Niyomahoro nel cast che comprende l'azzurra Elisa Palmero (Esercito), oro europeo a squadre, Michela Cesarò (Carabinieri), la finlandese Susanna Saapunki (Us Malonno) e la portoghese Ana Dias.

La sfida nella gara maschile di 10 km (dalle 14.35) vedrà in pole position l'etiope Telahun Haile Bekele, reduce dal primo posto di Bolzano nell'ultimo giorno dell'anno, e l'ugandese Oscar Chelimo, secondo nella scorsa edizione ma anche terzo nel 2021 e quarto nel 2023. Entrambi dovranno confrontarsi con il keniano Matthew Kipkoech Kipruto, vincitore della Cinque Mulini a novembre.



