Traffico intenso e code soprattutto al Brennero per lavori

Traffico intenso in Trentino-Alto Adige per il ritorno dei turisti che hanno passato in regione i primi giorni dell'anno. A creare i problemi maggiori è la chiusura ad una sola corsia del ponte Lueg in Tirolo, dove sono in corso lavori al viadotto. Sull'autostrada del Brennero tra Vipiteno ed il Brennero la Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano segnala 6 chilometri di coda e rallentamenti nella parte austrica tra Brennersee e Gries am Brenner prima del ponte Lueg.

Rallentamenti per traffico intenso anche tra Verona nord e Trento Sud e in direzione sud tra Egna e Affi.

Anche sulla Ss 49, la strada statale della Val Pusteria, in direzione Brunico tra Vandoies e Chienes e in direzione Bressanone tra San Lorenzo e Sciaves rallentamenti e code per traffico intenso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA