Premiate due prime nazionali in scena al Bolzano Danza Festival

Ci sono anche opere rappresentate nel corso del Festival Bolzano Danza fra quelle premiate per il 2024 dalla rivista Danza&Danza che ogni anno assegna riconoscimenti a spettacoli, coreografi e artisti che hanno fatto la differenza sui palcoscenici italiani.

La giuria composta da Maria Luisa Buzzi, Elisabetta Ceron, Azzurra Di Meco, Giuseppe Distefano, Roberto Giambrone, Francesca Pedroni e Sergio Trombetta ha selezionato tra gli altri lo spettacolo contemporaneo "Age of Content" coreografato da (La)Horde e messo in scena dal Ballet national de Marseille per la prima volta in Italia proprio a Bolzano lo scorso luglio.

A "Grosse Fugue" coreografato da Maguy Marin e portato sul palco dalla MM Contemporary Dance Company è andato il premio per il miglior lavoro di valorizzazione del repertorio: la prima italiana era avvenuta a Bolzano, sempre in occasione del Festival di Danza.

Anche il premio alla carriera assegnato a Virgilio Sieni ha un legame con il capoluogo altoatesino: il coreografo nato a Firenze, classe '58, è stato più volte ospite del Festival cittadino, dove viene ricordata ancora l'esibizione del 2019 di "Metamorphosis", un debutto accompagnato dal vivo dall'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. In una nota della Fondazione Haydn viene sottolineato che il premio è anche un riconoscimento all'impegno artistico pluriennale del direttore di Bolzano Danza, Emanuele Masi, che ha guidato per per oltre un decennio il Festival.



