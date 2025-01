"StraordiNadia", a Cavareno evento in onore di Nadia Battocletti

Grande festa ieri nel tardo pomeriggio al Centro Sportivo Alta Anaunia a Cavareno, per l'evento organizzato per celebrare le imprese sportive di Nadia Battocletti. La campionessa nonesa è fresca vincitrice, fra gli altri importanti risultati, della BOclassic, la corsa di fine anno a Bolzano dove anche Yeman Crippa è salito sul podio, ottenendo un ottimo secondo posto. All'evento sono intervenuti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa.

"Nadia Battocletti - ha detto il presidente Fugatti - rappresenta i valori sportivi e l'impegno, la determinazione e lo spirito di abnegazione che caratterizzano la comunità trentina. Questo Dna, che permea il nostro territorio, trova in Nadia una testimone importante proprio mentre ci avviciniamo a grandi passi verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali che vedranno anche il Trentino protagonista." "L'abbraccio affettuoso della comunità alla propria campionessa - ha detto la vicepresidente Gerosa - è la dimostrazione concreta dei valori che il Trentino sa esprimere.

Valori sportivi, certamente, ma anche umani, come la gratitudine e il riconoscimento di un percorso esemplare in cui, accanto al talento e alla campionessa, è sempre rimasta in primo piano la persona: una ragazza, la nostra Nadia, che ha saputo, nella sua grandiosità, restare sempre umile e generosa con i suoi fans." L'appuntamento a Cavareno è stato una grande festa di comunità che ha unito sport ed emozioni grazie all'impegno del Fan Club "Nadia delle Meraviglie", dell'Apt Val di Non, del Comune di Cavareno, della Pro Loco di Cavareno e della Banca per il Trentino-Alto Adige. Protagonisti, naturalmente, Nadia Battocletti con papà Giuliano e mamma Jawhara, ma anche le tante persone che li hanno accolti e incontrati per un saluto, un selfie o un autografo con la "Donna dell'Anno" dell'atletica italiana, come l'ha incoronata la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un riconoscimento assegnato dopo il plebiscito di preferenze espresse da un panel di esperti e attraverso i social.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA