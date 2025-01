Salvini, 'un tavolo per il traffico e lo smog a Bolzano'

"Penso che sarà opportuno convocare un 'tavolo Bolzano' qui al ministero e invitare le autorità comunali, provinciale e regionali. Da autonomista dico invitare e non convocare, non mi permetto di convocare nessuno, però il tema dell'incombenza del traffico, dello smog, delle code, dell'inquinamento anche in queste ore con il combinato tra la chiusura delle corsie del ponte in Austria e la perseveranza dei divieti e delle limitazioni del traffico al Brennero stanno causando sul fronte italiano e bolzanino problemi notevoli".

Così il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in collegamento video da Roma nel corso della presentazione del bando per la concessione dell'A22 a Salorno.

Il ministro ha anche parlato della strada statale 12: "So che il tema è stato affrontato più volte e sono a disposizione per continuare ad esaminare qualsiasi intervento possa alleviare dal traffico e dalle code il capoluogo", ha aggiunto.

"Ritengo fondamentale l'intervento del Ministero. Bolzano merita soluzioni rapide e concrete. Il progetto della Ss12 deve essere riattivato senza ulteriori ritardi, in parallelo al percorso della variante A22," ha commentato l'assessore alle opere pubbliche della Provincia di Bolzano Christian Bianchi.





