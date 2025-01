Salvini, 'speriamo che su A22 Ue non abbia niente da eccepire'

"L'A22 è uno dei temi prioritari che mi sono trovato sulla scrivania. Arrivavamo da anni e anni di proroghe", ha chiarito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in mattinata a Salorno in collegamento video, dove sono stati presentati i contenuti del bando di gara per la nuova concessione dell'autostrada del Brennero. Il ministro ha poi ricordato che nel pomeriggio avrà anche una prima call con il nuovo ministro dei trasporti della Francia Clément Beaune, "perché oltre al collo di bottiglia del Brennero ci sono anche i problemi che riguardano i valichi e i trafori del Bianco, del San Gottardo e del Frejus".

Tra le priorità, Salvini ha citato anche il passante di Trento, oltre all'A22, "sperando che a Bruxelles nessuno abbia niente da eccepire, perché qualsiasi cosa venga firmata fra Trento, Bolzano, Roma, Milano, Palermo, Catania e Torino poi ovviamente se non ha la bollinatura dei signori di Bruxelles, qualche problema potrà averlo, però sono fiducioso e ottimista".





