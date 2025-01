Salvini, 'giro di vite del Codice della Strada ha salvato vite'

Il giro di vite del Codice della Strada "ha salvato vite". Lo ha dichiarato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini collegatosi in video a Salorno da Roma in occasione della presentazione del progetto che ha portato alla pubblicazione del bando per la concessione dell'A22.

Salvini ha anticipato che i tecnici sono al lavoro per fornire i dati sul bilancio degli incidenti stradali di fine anno: "Tra il capodanno del 2023 e quello del 2024 sono calati del 20%", ha dichiarato Salvini. Che ha ha poi aggiunto che "le polemiche montate ad arte non sono servite": "Abbiamo salvato vite e questo è il compito di un ministro", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA