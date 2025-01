Fine delle vacanze e lavori sul ponte Lueg, code sull'A22

Giornata difficile sull'autostrada del Brennero in direzione nord. Il transito ad un'unica corsia sul Ponte Lueg, sull'A13, in Tirolo, combinato con il rientro dei turisti che hanno trascorso il Capodanno in Alto Adige o in altre regioni italiane, ha provocato per buona parte della giornata lunghe code e rallentamenti.

Poco dopo le 17, il bollettino della centrale della viabilità della Provincia di Bolzano ha segnalato sull'A22, in direzione nord tra Vipiteno e il Brennero, 8 km di coda a causa di traffico intenso. Sull'A13, dal passo del Brennero a Nösslach, alla stessa ora, si è formata una coda di poco più di due chilometri.



