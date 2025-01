'Die soziale Mitte', gli Arbeitnehmer Svp cambiano nome

Dopo 50 anni, gli Arbeitnehmer, l'ala sociale della Svp, cambiano nome. D'ora in poi, la corrente opererà con il nome di "Die soziale Mitte der Svp" (Centro sociale della Svp).

"Die soziale Mitte siamo noi, l'organizzazione socio-politica della Svp che si concentra e rappresenta con coerenza i valori fondamentali della giustizia e della solidarietà - spiega Magdalena Amhof, presidente della componente - Costruiamo ponti tra le preoccupazioni sociali, la responsabilità economica e le sfide della società moderna. Il nostro obiettivo è fare appello al centro della società e darle una voce forte".

"Vogliamo concentrarci sulle preoccupazioni della popolazione attiva, delle famiglie e delle persone socialmente svantaggiate - hanno sottolineato all'unisono i vice, Judith Kofler Peintner, Nobert Kaserer e Andreas Pramstraller - Il nostro obiettivo è quello di radicare maggiormente le questioni sociali nel discorso politico".

Uno degli obiettivi dei prossimi mesi sarà la preparazione delle elezioni comunali del 2025. "Die soziale Mitte", riferisce una nota, "sta lavorando a strategie e campagne chiare".

"Il nostro nome è il nostro programma - riassume Amhof - Die soziale Mitte è sinonimo di un futuro più equo, in cui responsabilità sociale e buon senso politico vanno di pari passo. Con questo obiettivo in mente, ci concentriamo sul dialogo e sulla cooperazione".



