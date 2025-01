Brennero:Salvini, 'Governo austriaco si arrampica sugli specchi'

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini collegatosi in video a Salorno (Bz) in occasione della presentazione del progetto che ha portato alla pubblicazione del bando per la concessione dell'A22 è tornato ad attaccare l'Austria sulle limitazioni al traffico dei mezzi pesanti oltre il Brennero.

"Sono semplicemente dettate da concorrenza sleale ed economica e le tematiche ambientali non c'entrano nulla", ha tagliato corto il ministro che ha aggiunto che in queste ore "l'Avvocatura dello Stato Italiano sta elaborando le contro risposte al governo austriaco, che si sta arrampicando sugli specchi". A questo proposito Salvini ha anche ringraziato la Commissione Europea "che è intervenuta a sostegno del governo italiano e questa è una cosa più unica che rara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA