Traffico intenso sull'A22 del Brennero in entrambe le direzioni

Traffico intenso sull'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni per il ritorno dei turisti dopo Capodanno. In direzione nord alla barriera autostradale di Vipiteno attualmente si segnalano 8 chilometri di coda.

A creare meno problemi del previsto è il transito al ponte Lueg in Tirolo, sull'A13, dove si temeva l'effetto ad 'imbuto', visto che si viaggia ad un'unica corsia per lavori inderogabili.

Il rifacimento del viadotto, lungo 1,8 chilometri, durerà fino al 2030. Attualmente il gestore autostradale austriaco, Asfinag, comunica che il tempo di percorrenza da Brennero a Innsbruck è di 6 minuti in più rispetto al tempo di percorrenza normale.

Traffico intenso e rallentamenti anche in direzione sud tra Trento Nord ed Affi e tra Carpi e l'allacciamento A1 (Modena), dove si sono formati 6 km di coda.



