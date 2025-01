Sciatori indisciplinati sanzionati a Obereggen

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Nova Ponente hanno sanzionato 10 sciatori che utilizzavano una delle piste nel comprensorio di "Obereggen" durante i lavori di preparazione del manto nevoso. I militari impegnati in specifici servizi di vigilanza e soccorso alle piste hanno, inoltre, individuato 10 persone che, nonostante la temporanea chiusura al pubblico, incuranti della circolazione di alcune macchine operatrici, fra le quali anche un gatto delle nevi - battipista, sciavano verso valle a velocità. I militari li hanno celermente raggiunti e, di volta in volta, scortati sino ad una zona sicura. L'intervento dei carabinieri ha permesso di salvaguardare l'incolumità psico-fisica dei sanzionati, degli operatori presenti sulle piste e di ristabilire la corretta cornice di sicurezza, necessaria per adempiere ai dovuti controlli ed operazioni di manutenzione di routine delle piste.

Ai trasgressori è stata comminata una sanziona amministrativa del valore di 50 euro. Sono state anche soccorse 5 persone a seguito di infortuni sulle piste e sanzionati altri 3 sciatori i quali, dopo aver festeggiato in occasione di Santo Stefano ed abusato di bevande alcoliche, si aggiravano in stato di ebrezza per il comprensorio, costituendo un serio pericolo per i fruitori delle piste.



