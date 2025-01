Pubblicato il bando per l'autostrada del Brennero

E' stato pubblicato ieri sera dal Mit il bando per la concessione dell'autostrada del Brennero A22. I presidenti della due Province autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti commentano: "Si costruisce il futuro dei nostri territori e della mobilità sull'asse del Brennero".

"C'è grande soddisfazione per la pubblicazione del bando da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - rileva Fugatti - Si tratta di un passo fondamentale nel percorso definito con i territori e in costante confronto con lo Stato per l'aggiudicazione della concessione di A22 nei prossimi 50 anni.

Secondo Kompatscher, invece, si tratta di "una svolta decisiva in un percorso che, per più di dieci anni, ha elaborato una soluzione ottimale per coniugare gli interessi dei territori con le potenzialità dell'autostrada e della mobilità intermodale. La concessione autostradale è un elemento strategico per il futuro del nostro territorio e di tutti i territori lungo l'asse del Brennero. Uniti nella governance della società - continua Kompatscher - abbiamo lavorato per attuare un piano ambizioso che punta a creare il primo Green Corridor d'Europa".

"C'è anche grande orgoglio per il lavoro svolto - spiega Fugatti - che ha permesso di realizzare una procedura così complessa, iniziata con interventi legislativi che hanno previsto, prima, la possibilità di utilizzare la finanza di progetto per A22 e, successivamente, di definire l'annosa questione sugli extraprofitti. Un lavoro costante - conclude - che vede oggi un risultato determinante con la pubblicazione del progetto presentato dalla Società Autobrennero Spa, il quale sarà suddiviso in due fasi: la presentazione delle offerte dei soggetti che rispondono a determinati requisiti e la gara tra coloro che presentano i criteri individuati dal ministero concedente". Un iter che segue i diversi passaggi sul tema come i via libera del Ministero alla proposta di finanza di progetto da 9,2 miliardi di investimenti presentata da Autostrada del Brennero spa. Questo progetto, rileva Kompatscher, "prevede opere importanti nei territori del Trentino-Alto Adige e delle altre regioni coinvolte, con misure concrete per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico, come barriere antirumore e interventi per limitare il traffico pesante. Il bando include, inoltre, il finanziamento della ferrovia e investimenti significativi in infrastrutture connesse o parallele all'autostrada, adottando soluzioni innovative per ridurre l'impatto sulle comunità locali. L'obiettivo - conclude Kompatscher - è sfruttare le potenzialità della digitalizzazione per creare un'autostrada moderna, sicura e facile da utilizzare, che guardi al futuro rispettando il territorio e chi lo vive".



