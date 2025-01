Premiato posizionamento satellitare per le gare di sci

Il Catasto della Provincia di Bolzano mette a disposizione un preciso servizio di posizionamento satellitare. Stpos, South Tyrolean POsitioning Service, è il nome del servizio in funzione dal 2010. Nella pratica, un insieme di stazioni GPS dislocate sul territorio altoatesino raccoglie costantemente dati dai satelliti in orbita. I professionisti, grazie all'utilizzo di questo strumento, possono eseguire rilievi topografici precisi in poco tempo. Recencemente Stpos ha ricevuto un riconoscimento nell'ambito del progetto "Digital Gates Measurement of Fis World and European Cups".

"Siamo lieti di annunciare che l'organizzazione Dmj Partners ha consegnato al Catasto una lettera di ringraziamento, segno di apprezzamento per la collaborazione nell'ambito del progetto Digital Gates Measurement of Fis World and European Cups" ha sottolineato l'assessore Christian Bianchi.

Il progetto mira a migliorare la digitalizzazione delle competizioni di sci alpino a livello mondiale, utilizzando la tecnologia Gnss Rtk, e contribuendo così in modo significativo alla misurazione precisa dei percorsi di gara. "Il nostro servizio di posizionamento satellitare Stpos risulta fondamentale per garantire la qualità e l'affidabilità delle misurazioni nelle competizioni internazionali organizzate dalla Fis. Questo gesto ci sprona a proseguire nel nostro impegno per offrire supporto all'innovazione in un settore così rilevante", conclude l'assessore Bianchi.



