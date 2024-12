Cantori della Stella altoatesini ricevuti da Van der Bellen

I Cantori della Stella provenienti da tutta l'Austria e dall'Alto Adige sono stati ricevuti dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen nella Hofburg a Vienna. Anche il gruppo di Monte San Pietro ha potuto partecipare all'incontro.

Nel suo discorso, Van der Bellen ha riconosciuto l'impegno esemplare dei Cantori: "Grazie di cuore, cari cantori, per il vostro importante impegno. Naturalmente il mio ringraziamento va anche a tutti i giovani e agli adulti che vi accompagnano e che organizzano il tutto. E grazie anche alle persone che, con la loro partecipazione e le loro donazioni, contribuiscono a far sì che la campagna di canti natalizi del 2025 sia ancora una volta un successo". Alexandra Felderer, prima presidente del Katholische Jungschar Südtirols, ha accompagnato il gruppo a Vienna e commenta: "Siamo lieti che anche un gruppo di Cantori altoatesini abbia potuto partecipare a questo incontro speciale a Vienna. L'invito è arrivato perché lavoriamo a stretto contatto con la Gioventù Cattolica Austriaca. Abbiamo fatto un'estrazione a sorte per stabilire quale gruppo avrebbe potuto recarsi a Vienna. I bambini di Monte San Pietro sono stati molto contenti del viaggio e si sono divertiti".



