Sindaco Trento, 'informazione libera fondamentale per la città'

"Per la città è importante che ci sia un'informazione libera, plurale e critica. Fino a qualche tempo fa si pensava che la disintermediazione fosse un valore, invece ogni giorno di più ci rendiamo conto di come sia importante il ruolo dei giornalisti di interpretazione e di racconto della realtà". Così il sindaco di Trento, Franco Ianeselli durante il tradizionale scambio di auguri con i giornalisti.

Ianeselli ha ricordato anche la vicenda di Cecilia Sala, "esemplare - ha affermato - dei rischi che si corrono a fare il proprio lavoro in un Paese in cui l'informazione può diventare un crimine".

All'evento sono intervenuti anche il presidente dell'ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Gianfranco Benincasa.

"Nel 2024 sono morti 104 colleghi nell'espletamento del loro lavoro - ha dichiarato Benincasa - Sono 520 i giornalisti detenuti in carcere, 55 quelli tenuti ostaggio. Queste cifre ci dicono che quella del giornalista è una professione ancora importante".

Il segretario regionale del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Rocco Cerone, ha invece annunciato il progetto di "creare una carta di Trento e di Bolzano dedicata proprio all'intelligenza artificiale, tema su cui c'è molta ignoranza".

L'incontro dedicato agli auguri ai giornalisti è stato accompagnato dal coro della polizia locale di Trento.



