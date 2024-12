Risolti i problemi ai macchinari dell'ospedale di Trento

A partire dal primo pomeriggio, il servizio Tac dell'ospedale Santa Chiara di Trento, momentaneamente sospeso per il guasto quasi contemporaneo di due apparecchiature, è tornato nuovamente operativo. Lo rende noto la Provincia di Trento.

La Tac dedicata agli esami in urgenza del pronto soccorso, che si era guastata quattro giorni fa, è stata riparata.

L'operatività dell'apparecchiatura è stata ripristinata in tempi rapidi, consentendo di riprendere le normali attività di diagnostica grazie al tempestivo intervento dei tecnici e minimizzando i disagi per i pazienti.

Per l'altra Tac, fuori servizio da sabato sera, si è in attesa dei pezzi di ricambio provenienti dalla Germania.

L'intervento tecnico per il ripristino del macchinario è programmato nei primi giorni di gennaio.

Durante il breve periodo di inattività degli apparecchi, è stata garantita la continuità delle cure per i pazienti, con la messa a disposizione dal Servizio di radioterapia della Tac di centramento per esami semplici e senza uso di mezzo di contrasto per i pazienti del pronto soccorso e per quelli ricoverati. Nove pazienti sono invece stati trasferiti negli altri ospedali del servizio ospedaliero provinciale, in particolare a Rovereto, mentre due sono stati indirizzati alle strutture fuori provincia direttamente dal servizio Trentino emergenza.



