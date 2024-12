In auto a 101 km/h a Bolzano, multa da 720 euro

Sospensione della patente, da uno a tre mesi, per un neopatentato che, l'altra sera, intorno alle 23, viaggiava a 101 chilometri l'ora in zona produttiva a Bolzano, dove il limite è fissato a 50 km/h. È stato fermato dalla polizia municipale durante un servizio mirato di controllo. Oltre alla sospensione della patente, è stata elevata una sanzione di 724 euro con decurtazione di 12 punti patente.

Sempre i vigili urbani, alcuni giorni da, di mattina ed in pieno centro, hanno fermato un automobilista che si era messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,53 gr/l (massimo consentito 0,5 gr/l). Il conducente, oltre a non fare uso delle cinture di sicurezza, è risultato essere sprovvisto della patente perché revocata molti anni fa. Il veicolo è stato posto sotto sequestro ed il responsabile denunciato all'autorità giudiziaria.



