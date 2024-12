Battocletti a Bolzano per salutare un anno straordinario

La tre volte campionessa europea su pista e cross Nadia Battocletti domani sarà a Bolzano per salutare il suo straordinario 2024 gareggiando. A sfidarla ci penserà la turca Yasemin Ca che alla gara di San Silvestro Boclassic cercherà la rivincita dopo gli europei di cross a inizio mese ad Antalya, vinti dall'italiana. Proprio a Bolzano Battocletti aveva vinto un anno fa e la trentina spera di ripetere il successo che sarebbe di buon auspicio per il 2025.

"E' sempre bello correre a casa", ha detto la trentina durante la presentazione della gara in municipio.

Cerca invece la sua prima vittoria il recordman delle lunghe distanze in Italia Yeman Crippa. "E' sempre un onore chiudere l'anno a Bolzano, ma qui la medaglia d'oro mi manca ancora", ha fatto presente. Il manager di atleti Gianni Demadonna ha ricordato che l'albo d'oro della Boclassic, organizzata quest'anno per la 50/a volta dal Läuferclub Bolzano, vanta numerosi campioni olimpici, campioni mondiali e primatisti mondiali.

Alessio Punzi ha presentato invece la World Athletics Heritage Plaque consegnata alla Boclassic, che entra così nell'esclusivo club delle gare storiche a livello internazionale.



