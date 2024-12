Atletica: Bo Classic, il 2024 finisce con Battocletti e Crippa

Stelle azzurre al via nella BOclassic Alto Adige, tradizionale gara di San Silvestro che taglia il traguardo delle 50 edizioni con il ritorno della vincitrice dell'anno scorso Nadia Battocletti e il nuovo assalto di Yeman Crippa.

Alla fine di un 2024 meraviglioso, la regina del mezzofondo europeo va in caccia del bis: dodici mesi fa sulle strade del centro di Bolzano è riuscita a festeggiare un successo che mancava a un'italiana da 35 anni, preludio alla sensazionale stagione culminata con l'argento olimpico dei 10.000 a Parigi dopo i trionfi di Roma (doppietta 5000-10.000 agli Europei) e prima dello storico oro individuale (e per team) all'Eurocross di Antalya.

La fuoriclasse trentina delle Fiamme Azzurre, appena proclamata atleta italiana dell'anno, sui 5 chilometri con partenza (ore 15.40, n diretta streaming su RaiPlay Sport 1) e arrivo in piazza Walther ritrova la turca plurimedagliata Yasemin Can, sette titoli europei in carriera (tre in pista e quattro sui prati), bronzo alla recente campestre continentale, ma sarà da tenere d'occhio anche l'etiope Aleshign Baweke, quest'anno campionessa mondiale under 20 dei 3000 metri. In chiave azzurra da seguire altre protagoniste del fresco titolo europeo di cross a squadre come Federica Del Buono (Carabinieri), Elisa Palmero (Esercito) e Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) oltre alla maratoneta Giovanna Epis (Carabinieri).

È un bel momento per Yeman Crippa (Fiamme Oro), a tre settimane dall'ottimo argento che ha impreziosito il bottino azzurro agli Europei di campestre. Due volte secondo a Bolzano nelle ultime due stagioni, il trentino campione europeo della mezza maratona ci riprova nella sfida che scatterà alle ore 15 con l'ugandese Oscar Chelimo (Atl. Casone Noceto), già vincitore nel 2022, e con l'etiope Telahun Haile Bekele in cui proverà a inserirsi il sudafricano Maxime Chaumeton, terzo alle spalle di Crippa nelle due edizioni più recenti.

Dopo aver messo a segno il miglior debutto di sempre per un azzurro in maratona con 2h07:37 a Valencia, è annunciato l'argento europeo della mezza Pietro Riva (Fiamme Oro) in un cast che comprende il keniano Charles Rotich, il britannico Tom Mortimer e lo spagnolo Ilias Fifa, ma puntano a un buon piazzamento anche Federico Riva (Fiamme Gialle), azzurro dei 1500 alle prese con una distanza più lunga, il campione italiano in carica dei 10 km su strada Francesco Guerra (Carabinieri) e Ahmed Ouhda (Esercito).

Fine anno di corsa anche a Roma, dove si svolgerà la 13/a edizione della 'We Run Rome' sui 10 km con partenza e arrivo in via delle Terme di Caracalla, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Il via, come ogni anno, alle 14 con quasi 9.00 atleti al via, fra i quali Daniele Meucci (alla ricerca del suo quarto successo in questa prova 'Fidal Silver Label') e Sofiia Yaremchuk (trionfatrice nelle ultime due edizioni), i rappresentanti di Athletica Vaticana, gli arbitri di calcio Daniele Doveri, Valerio Marini, Federico La Penna e l'assistente internazionale Alessandro Giallatini.



