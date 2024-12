Diggins e Klæbo vincono la mass start della Tour de Ski

Nella prima mass start al Tour de Ski a Dobbiaco si sono imposti i campionissimi Jessie Diggins (USA) e Johannes H›sflot Klæbo (NOR). "La gara in classico più bella della mia vita" ha commentato la statunitense Diggins, che mai prima d'ora aveva vinto una prova fra i binari.

Dopo una prova condotta senza perdere contatto dalle migliori, la fondista stelle e strisce ha sprintato davanti a tutte nei metri finali precedendo Kerttu Niskanen (FIN) e Astrid yre Slind (NOR). La miglior azzurra è stata Anna Comarella (21/a) che ha chiuso davanti a Caterina Ganz (22/a).

Al maschile si impone ancora una volta il talento di Klæbo che festeggia su un podio interamente norvegese con Erik Valnes e Haavard Moseby. Favoloso Federico Pellegrino che chiude 8/o. I primi pettorali Climb (migliori scalatori) nella storia del Tour de Ski finiscono sulle spalle della norvegese Therese Johaug (oggi 6/a) e a pari merito di Haardal stberg Amundsen (NOR) e Mika Vermeulen (AUT).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA