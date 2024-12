Sci: Cdm; Brignone al comando del gigante di Semmering

L'azzurra Federica Brignone in 1.02.28 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Semmering, il terzo della stagione. Dietro di lei la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.02.43 e la svedese Sara Hector in 1.02.52.

Per l'Italia - sulla pista Panorama dello Zauberberg , la ''montagna incantata'' di Semmering, in Bassa Austria, località montana amata dai viennesi ai tempi degli Asburgo, con meteo perfetto su un tracciato veloce e regolare con un fondo molto buono - ci sono poi dopo la prova delle prime trenta migliori atlete al via Marta Bassino 7/a in 1.03.14 e poi, decisamente piu' indietro Asja Zenere in 1.05.48, Roberta Melesi in 1.05.64 ed Elisa Platino in 1.05.85.

Seconda manche alle ore 13.



