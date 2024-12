Polo giudiziario, pubblicato il bando da 23,6 milioni di euro

L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato su Contracta la gara per la realizzazione del nuovo polo giudiziario di Trento. L'intervento - con un importo a base d'asta del valore di 23.685.489 euro - riguarda la prima unità autonoma e funzionale, che prevede la ristrutturazione dell'edificio ex carcere di via Pilati e la realizzazione degli archivi e delle centrali tecnologiche. La scadenza del termine di presentazione delle offerte è fissata a mezzogiorno del 14 marzo 2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Complessivamente, per la costruzione del nuovo polo giudiziario di Trento sono stati stanziati 60 milioni di euro.

"Questo progetto si inserisce all'interno dell'Accordo quadro di programma tra il Governo e Piazza Dante, un'iniziativa fondamentale per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali. Grazie a questo accordo, abbiamo avviato un importante processo che guarda alla riqualificazione e allo sviluppo futuro della città capoluogo" spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Quello relativo all'ex carcere - osserva il presidente - non è solo un intervento di ristrutturazione, ma un intervento che conserva e valorizza un edificio storico, rendendolo funzionale a nuove necessità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA